انت الان تتابع خبر طائرات F_16 العراقية تنفذ ضربة جوية في سلسلة جبال حمرين (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - نفذت طائرات F_16 العراقية، اليوم الاربعاء، ضربة جوية في سلسلة جبال حمرين ضمن الحدود الفاصلة بين المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك وعمليات صلاح.