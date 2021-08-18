انت الان تتابع خبر بالفيديو هيئة الضرائب العامة تفرض اجراءات قانونية ضد المعقبين للمعاملات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اكدت هئية الضرائب العامة ان هنالك اجراءات قانونية تفرض ضد المعقبين للمعاملات كونهم لا يمتلكون موافقات رسمية داخل فروع الهئية.

محاسبة وفقا للقانون ضد كل من يقوم بتعقيب معاملة داخل هئية الضرائب العامة وفروعها المنشرة بالعديد من مناطق البلاد تحذيرات وجهها معنيون الى بعض المعقبين الذين يقوم بترويج معاملة دون حصولهم على موافقة رسمية او ما تعرف بالوكالة..خطوة قيل عنها بانها تأتي لمنع عمليات الفساد التي تمارس ببعض الدوائر الموؤسسات الخدمية

