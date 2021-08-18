جونسون يكشف أسباب تطورات أفغانستان "غير المتوقعة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن الأحداث في أفغانستان تطورت بسرعة لم نكن نتوقعها، مؤكدا أن مهمة بلاده هناك "نجحت".

وأضاف جونسون، في كلمته أمام جلسة للبرلمان لبحث التطورات في أفغانستان: "علينا الاعتراف بأننا نتوقع أحداث وتغيرات جوهرية في أفغانستان الفترة المقبلة".

وأشار إلى أن "طالبان تسمح في اللحظات الحالية بعمليات الإجلاء، ونبذل أقصى جهدنا للإسراع في عملية إجلاء رعايانا".

وأكد على أن بريطانيا تعمل ما بوسعها لمنع وقوع أزمة إنسانية في أفغانستان.

ولفت إلى أنه "لم يمكن بوسع الغرب أن يواصل مهمته في أفغانستان بدون الولايات المتحدة".

وتابع: "يجب أن نتذكر أن الصراع استمر في أفغانستان لفترة طويلة بالرغم من شجاعة وتضحيات الجيش الأفغاني".

وحول أسباب السقوط السريع، قال جونسون: "أسأنا تقدير قدرات القوات الأفغانية لذلك حدث ذلك الانهيار المفاجئ".

وكشف رئيس الوزراء البريطاني عن أن "نشر قوات تابعة لنا لمحاربة طالبان ليس خيارا مطروحا".

وبعد نحو 3 أشهر من بدء انسحاب القوات الدولية، أتمت طالبان، الأحد، سيطرتها على كافة الولايات بما فيها العاصمة، فيما فرّ الرئيس أشرف غني من البلاد، تاركاً السلطة للحركة.