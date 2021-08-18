إحباط محاولة استهداف مدنيين في بغداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحبطت السلطات الأمنية العراقية، الأربعاء، محاولة استهداف مدنيين في العاصمة بغداد.

وقالت قيادة "عمليات بغداد"، في بيان، اليوم، إن عناصر الأمن تمكنت من "إحباط عمل إرهابي جبان يروم إلحاق الأذى بالمواطنين".

وأشارت إلى أن "قوة من الاستخبارات لاحظت شخصا ملثما يستقل دراجة نارية أثارت تصرفاته الشكوك والريبة في منطقة الوشاش ببغداد".

وأضافت: "تمت ملاحقة المشتبه به مما اضطره لرمي ما كان بمعيته من أسلحة ومواد متفجرة ولاذ بالفرار في بستان شطيط ضمن المنطقة في قاطع الكرخ".

وأوضحت أن "عملية البحث عن المتهم ما زالت مستمرة"، لافتة إلى أنه "تم رفع المواد المضبوطة دون حادث يذكر".

يأتي ذلك بعد يوم من هجومين منفصلين نفذهما تنظيم داعش الإرهابي في محافظة ديالى شمال شرقي بغداد أسفرا عن سقوط 4 قتلى و4 مصابين.