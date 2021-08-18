آخر موقع خارج سيطرتها.. نقاط تفتيش لـ"طالبان" حول مطار كابول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقامت حركة طالبان نقاط تفتيش أمنية حول مطار كابول الدولي، ما أثار مخاوف من أن الحركة تعتزم منع الأفغان من مغادرة البلاد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء عن مسؤول كبير في الحركة، لم تسمه، أن نقاط التفتيش حول مطار حامد كرزاي الدولي، آخر موقع تحت السيطرة الأمريكية في أفغانستان، تهدف فقط إلى حفظ الأمن ومنع الناس من التدافع، وذلك بعد مقتل عدة أشخاص في مشاهد فوضوية وقعت أول من أمس الإثنين.



وقال المسؤول إن الحركة تسعى لإقناع الناس بالبقاء في أفغانستان، وفي الوقت نفسه لن تمنع أي شخص لديه وثائق سفر سارية من المغادرة على متن رحلات الإجلاء الأمريكية.

ومع سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول، الأحد، انتشرت مقاطع مصورة تظهر حشودا وتزاحما لمئات الأفغان وهم يتدافعون لتسلق طائرات الإجلاء وسط حالة من الفوضى بالمطار ومحاولات أمريكية لوقف التدفقات.

وبعد نحو 3 أشهر من بدء انسحاب القوات الدولية، أتمت طالبان، الأحد، سيطرتها على كافة الولايات بما فيها العاصمة، فيما فرّ الرئيس أشرف غني من البلاد، تاركاً السلطة للحركة.