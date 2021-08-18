الولايات المتحدة الأمريكية تعلن إجلاء 3200 شخص من أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 أغسطس 2021

أعلن مسؤول في البيت الأبيض أنّ الجيش الأمريكي أجلى من أفغانستان حتى الثلاثاء أكثر من 3200 شخص، من بينهم 1100 شخص اليوم فقط.



وقال المسؤول طالباً عدم نشر اسمه: "اليوم، أجلت الرحلات الجوية الأمريكية ما يقرب من 1100 شخص هم أمريكيون ومقيمون دائمون في الولايات المتحدة وعائلاتهم، وذلك على متن 13 رحلة جوية".

وأضاف أنّه بمعزل عن هؤلاء الأشخاص الـ3200، هناك نحو ألفي لاجئ أفغاني جرى إجلاؤهم إلى الولايات المتّحدة حيث سيقيمون بصورة دائمة.

وكان المسؤول في هيئة الأركان الأمريكية الجنرال هانك تايلور قال في تصريحات صحفية، إن ألف جندي أمريكي وصلوا ليل الإثنين-الثلاثاء إلى مطار كابول لتسريع وتيرة عمليات الإجلاء.

وأوضح الجنرال تايلور أنّ التعزيزات العسكرية التي يُفترض أن تتواصل في الأيام المقبلة، ستسمح بـ"تسريع" عمليات الإجلاء للتمكّن من إجراء رحلة كلّ ساعة.

وأضاف أنّه إذا "(عملنا) بكامل طاقاتنا، نتوقّع مغادرة خمسة إلى تسعة آلاف (شخص) يومياً".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، تنظيم رحلة إجلاء ثالثة لـ180 شخصا من كابول، رغم الصعوبات الأمنية.

وقال ماس في تصريحات صحفية مساء الثلاثاء حول الوضع في مطار كابول، "في الوقت الحالي، تغير الوضع قليلاً خارج بوابات المطار.. هناك أوضاع خطرة، وهذا هو سبب صعوبة الوصول إلى بوابة المطار".

وتابع "لم تسمح طالبان إلا بمرور الرعايا الأجانب إلى مطار كابول، ولم يتمكن الموظفون المحليون والأفغان الآخرون من الوصول إلى المطار".

وأضاف ماس: "لكننا بالتأكيد سنظل قادرين على نقل 180 شخصًا موجودين حاليا في مطار كابول، في رحلة إجلاء اليوم".

وفي وقت سابق اليوم، نجحت ثاني محاولة لإجلاء الرعايا الألمان والمتعاونين الأفغان من العاصمة كابول في ظل الأوضاع الحالية وسيطرة حركة طالبان.