دولة الإمارات تدعو لاستقرار عاجل في أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أكدت دولة الإمارات أنها تتابع عن كثب واهتمام التطورات الأخيرة في جمهورية أفغانستان الشقيقة، مشدّدة على ضرورة تحقيق الاستقرار والأمن في أفغانستان بشكل عاجل. وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن أملها في أن تعمل الأطراف الأفغانية على بذل كل الجهود لإرساء الأمن وتحقيق الاستقرار والتنمية في أفغانستان، بما يلبي آمال وتطلعات شعبها الشقيق.



وعلّق الدكتور أنور بن محمد قرقاش، على تصريحات حركة طالبان التي أكدت فيها على سياسة العفو وليس الانتقام. وفي تغريدة على «تويتر» معاليه: «في ظل وضع ضبابي، جاءت تصريحات المتحدث باسم حركة طالبان، مشجعة، فالأوطان لا تبنى بالانتقام بل عبر العفو، وعبر الحوار والتسامح، والقبول بدور المرأة وعملها، ومن خلال العلاقات الطيبة لتحقيق الرخاء، كما أشار».

أضاف معاليه: «ونتمنى أن يطوي الأفغان صفحات المعاناة لصالح السلام والازدهار».وما زالت ردود الفعل الدولية تتوالى تفاعلاً مع الحدث المزلزل في أفغانستان. ففي برلين قال المتحدث باسم المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل إنها تحدثت مع زعماء فرنسا وبريطانيا وإيطاليا والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بخصوص الوضع في أفغانستان. وأضاف المتحدث شتيفن زايبرت في بيان أن ميركل تبادلت خلال الاتصالات الآراء حول الجهود الراهنة لإجلاء المواطنين الألمان والموظفين الأفغان وأنها اتفقت مع الزعماء بشأن التعاون الوثيق والدعم المتبادل على الأرض.

واعتبر الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير أن صور الأفغان اليائسين في مطار كابول «عار على الغرب»، مشدداً على «المأساة الإنسانية» التي عاشها الأفغان أثناء محاولتهم بيأس مغادرة البلاد «ونحن مشاركون في المسؤولية عنها».