استسلام 190 إرهابيا من "بوكو حرام" للجيش النيجيري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

استسلم 190 عنصرا من جماعة "بوكو حرام" الإرهابية للجيش النيجيري بعد عمليات ضد الجماعة في مناطق متفرقة بولاية بورنو شمال غربي البلاد.



وشهدت ولاية بورنو خلال الشهر الأخير استسلام أكثر من 1500 من عناصر "بوكو حرام" لقوات الجيش بغرض الاستفادة من قانون العفو.

ومنذ عام 2009، أسفرت أعمال العنف التي نفذتها "بوكو حرام" عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص وتسببت في تشريد الملايين في نيجيريا.

وفي وقت سابق، قتل مسلحون 37 مدنيا بغرب النيجر في منطقة مضطربة شهدت هذا العام هجمات إرهابية عدة أوقعت مئات القتلى.

وقال مسؤول محلي: "وقع الهجوم في داري داي الإثنين ونفذه مسلحون جاءوا على دراجات نارية وأطلقوا النار على أشخاص كانوا يزرعون الأرض".

وبهذا الهجوم ترتفع الحصيلة غير الرسمية للهجمات الإرهابية في غرب النيجر إلى أكثر من 450 قتيلا منذ مطلع العام، وهذا هو الهجوم الخامس الذي تشهده منطقة تيلابيري في خمسة أشهر وقد بلغت حصيلة الهجمات فيها 151 قتيلا.

وتستهدف جماعات إرهابية على صلة بتنظيمي القاعدة و"داعش" وجماعة "بوكو حرام" المنطقة بهجمات ضارية.