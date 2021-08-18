شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة رشا كٌليب: التعليم الفنى المستقبل وحجر الزاوية للثورة الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة رشا كُليب، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التعليم الفنى هو المستقبل خلال الفترة القادمة، كما أنه يمثل حجر الزاوية فى الثورة الصناعية الرابعة.

وأشارت "كُليب" في بيان إلي أن الدولة المصرية اهتمت بالتعليم التكنولوجى من خلال إنشاء أكثر من جامعة تكنولوجية فى مصر الدولة، مؤكدةً أن الدول اهتمت بإنشاء هيئة لضمان جودة التعليم الفنى، وتم إرسال مسودة القانون وتم إقراره خلال دور الانعقاد الأول للبرلمان.

وأوضحت كُليب أن الدولة تضع دائما نصب عينها الاهتمام بإنشاء نقابة للتكنولوجيين، وتم مناقشة قانون إنشاء نقابة للتكنولوجيين، مؤكدة أن تعاون مصر مع اليابان فى مجال التعليم الفنى يأتى فى إطار أن اليابان تعتبر إحدى الدول المتقدمة التكنولوجية مثل ألمانيا باعتبارهم دول صناعية تهتم بتطوير الصناعة وتنمية شبابها ، ولعل تجربة إنشاء المدارس اليابانية فى مصر من أهم مجالات التعاون بين مصر واليابان فى مجال التعليم.

وقد عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لمناقشة سبل التعاون مع اليابان فى مجال التعليم الفنى، من خلال منظومة التعليم التكنولوجية اليابانية KOSEN، وذلك استمرارا للتعاون المشترك القائم بين الجانبين فى تجربة المدارس والجامعات اليابانية، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفايزة أبو النجا، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومى، والدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى الأسبق، والدكتور أحمد الحيوى، أمين عام صندوق تطوير التعليم، والدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية.

وفى مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بالتعاون مع الجانب اليابانى فى مجال التعليم الفنى، مشيرا إلى أن التعاون معهم يعد نموذجا جيدا للغاية، وينطبق ذلك على تجربة المدارس اليابانية والجامعات اليابانية، قائلا: نحن ندعم بصوة كاملة هذه النوعية من التعليم المتخصص.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى الأهمية الكبيرة التى توليها الحكومة لملف التعليم التكنولوجى، موضحا أن الفترة الحالية تشهد تنفيذ عدد من الجامعات التكنولوجية المتخصصة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الجامعات الثلاث التى تم تنفيذها بالفعل.

وقال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع شهد الإشارة إلى أن منظومة التعليم التكنولوجية اليابانية KOSEN تم إطلاقها خلال العام 1962 فى اليابان، من خلال إنشاء 12 كلية متخصصة فى التعليم الفنى التقني؛ وذلك فى إطار تلبية احتياجات المصانع اليابانية للعمالة الفنية بمختلف درجاتها، فى أعقاب الحرب العالمية الثانية، كما تم تأسيس 42 كلية أخرى خلال الفترة من 1963 – 1974، وفى عام 2004 تمت إقامة عدد من المقرات لهيئة KOSEN كوكالة مستقلة، وهى الان تمتلك 51 كلية فى مجال التعليم التقنى، قامت بتخريج ما يزيد على 51 ألف طالب خلال العام 2020، من بينهم 419 طالبا أجنبيا.