في الفيوم.. ذهب وتخفيضات ومنحة تعليمية لثالث الجمهورية بالثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم- حسين فتحي:

احتفالًا بنجاح الطالبة خديجة حماد، وحصولها على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في امتحانات الثانوية العامة، قررت سلسلة محلات تجارية عمل تخفيض 5% لأهالي قرية جردو بمركز إطسا بالفيوم، فضلًا عن إجراء تخفيض 10% لأسرة الطالبة.

فيما قررت سلسلة محلات أخرى إهداء الفتاة فاتورة شراء بقيمة 500 جنيه تكريمًا لها، بينما قدم محل للحلوى بوكس شوكولاتة هدية لها.

ومنح محل للمشغولات الذهبية الطالبة سلسلة ذهبية تكريمًا لها على التفوق، وقدمت إحدى الجامعات الخاصة منحة للطالبة للدراسة الطب بها.