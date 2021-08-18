أرباح بنك مصر تتضاعف وتحقق 2.4 مليار جنيه في أول 3 أشهر من العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أظهرت نتائج أعمال بنك مصر زيادة سنوية في صافي أرباحه خلال الربع الأول من عام 2021 بنسبة 109.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بما يعكس تلاشي تأثير فيروس كورونا.

وبحسب القوائم المالية للبنك المنشورة على موقعه الإلكتروني، وصل صافي أرباح بنك مصر بعد خصم الضرائب إلى نحو 2.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل نحو 1.144 مليار جنيه في نفس الربع من عام 2020.

وكان بنك مصر أعلن كسائر البنوك الحكومية الأخرى في وقت سابق تعديل السنة المالية للبنك من أول العام الجاري لتبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل سنة بدلا من تبدأ في يوليو وتنتهي في يونيو من كل عام تطبيقا لتعليمات قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد الذي أقر وصدر العمل به رسميا في سبتمبر الماضي.

فيما أظهرت بيانات البنك تسجيل حجم الأرباح المجمعة خلال 9 أشهر بدأت في يوليو 2020 إلى مارس 2021 تراجعا بنسبة 22.8% لتسجل 6.8 مليار جنيه مقارنة 8.8 مليار جنيه من نفس الفترة من العام السابق.

وكانت كورونا أثرت سلبا على أرباح البنوك على مدار العام الماضي بسبب اتجاه الجهاز المصرفي بناء احتياطيات طارئة مقتطعة من أرباحهم لمواجهة أي مخاطر محتملة من الفيروس.

ووصل صافي دخل بنك مصر من العائد إلى نحو 8.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2021 مقابل نحو 7.242 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي بزيادة 12.5%.

وسجل صافي الدخل من الأتعاب والعمولات لبنك مصر خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 1.7 مليار جنيه مقابل نحو 1.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة 26.9%

وسجل إجمالي أصول بنك مصر رقما قياسيا في تاريخ البنك حيث وصل إلى نحو 1.427 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي مقابل 1.227 تريليون جنيه في نهاية يونيو الماضي أي بزيادة 200 مليار جنيه في 9 شهور.

ويبلغ رأسمال بنك مصر المدفوع 15 مليار جنيه فيما يصل رأسماله المرخص به 30 مليار جنيه، بحسب قوائم البنك.

و يقدم بنك خدمات المؤسسات والتجزئة المصرفية والاستثمار بالإضافة إلى خدمات الصيرفة الإسلامية من خلال 607 أفرع ووحدات مصرفية في مصر وهو أعلى انتشار جغرافي على مستوى الجهاز المصرفي.

كما يمتلك 5 فروع تابعة له في دولة الإمارات وفرع بمدينة باريس ومكاتب تمثيل في روسيا والصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا.