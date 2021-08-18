على رأسها "الحنطور".. محافظ الأقصر يوجه بالاستعداد للموسم السياحي الشتوي

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر– محمد محروس:

وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مسئولي المحافظة بمتابعة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الموسم السياحي الجديد، الذي سيبدأ في شهر أكتوبر المقبل.

وعقد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، اجتماعًا مع ممثلي ومسؤولي النقل البطيء، بحضور سكرتير مجلس مدينة الأقصر أشرف مصطفى الحجاجي، وإدارة المتابعة الميدانية بمجلس المدينة، للتأكيد على التزام سائقي الحنطور بما يساهم في تهيئة وإنجاح الموسم السياحي الجديد.

وشهد الاجتماع مناقشة مشكلة سائقي عربات الحنطور داخل نطاق المدينة والعمل على حلها بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية، وأشار "لطفي" إلى استعداد الأجهزة التنفيذية والأمنية للموسم السياحي والعمل على توفير كل متطلبات السياح، والالتزام بتحديد أماكن انتظار عربات الحنطور منعًا للعشوائية والحفاظ على نظافة المدينة، وتوفير كافة الأجواء المناسبة استعدادًا لاستقبال الأفواج السياحية خلال الموسم السياحي بكامل الجاهزية.

كما وجه رئيس مدينة الأقصر، خلال اللقاء بفتح باب الترخيص لعربات الحنطور المنتهية ترخيصها على أن تصادر أي عربة حنطور غير مرخصة بعد ذلك أو يقودها القاصرين أو حديثي السن، للحد من مخالفات سائقي "الحنطور"، والحفاظ على المظهر الحضاري أمام السائحين وزائري المحافظة السياحية.