برصاصة في البطن.. مقتل شاب في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:

لقي شاب حتفه اليوم الأربعاء، متأثرًا بإصابته بطلق ناري بالبطن، في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، بدار السلام جنوب محافظة سوهاج، جرى إيداع الجثة المشرحة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة دارالسلام بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية وسقوط متوفى.

بالانتقال والفحص، تبين من التحريات وقوع مشاجرة بين كل من طرف أول "محمد. ع" 25 عامًا عامل "المجني عليه" وطرف ثان "مرغلي. ا" 22 عامًا عامل.

جرى ضبط الطرف الثاني وبحوزته السلاح المستخدم "فرد روسي محلي الصنع وطلقة من ذات العيار"، واتهم شقيق المتوفى "أيمن. ع" 47 عامًا عامل الطرف الثاني بالاعتداء على شقيقه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته، ما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته، بسبب خلافات الجيرة.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.