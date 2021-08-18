طالبان تضع نقاط تفتيش حول مطار كابول

ابوظبي - سيف اليزيد - أقام مسلحو حركة طالبان نقاط تفتيش أمنية حول مطار كابول الدولي، ما أثار مخاوف من أن الحركة تعتزم منع المئات من الأفغان من مغادرة البلاد.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء، اليوم الأربعاء، عن مسؤول كبير في طالبان القول إن نقاط التفتيش حول مطار حامد كرزاي الدولي، آخر موقع تحت السيطرة الأميركية في أفغانستان، تهدف فقط إلى حفظ الأمن ومنع الناس من التدافع، وذلك بعد مقتل عدة أشخاص في مشاهد فوضوية وقعت أمس الأول الاثنين.

وقال المسؤول: إن الحركة تسعى لإقناع الناس بالبقاء في أفغانستان، وأضاف في الوقت نفسه أن الحركة لن تمنع أي شخص لديه وثائق سفر سارية من المغادرة على متن رحلات الإجلاء الأميركية.