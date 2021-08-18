في خطوة لافتة.. طالبان تعرض الحوار على الحكومة الأفغانية السابقة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 18 - أغسطس - 2021 10:05 صباحًا

نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول في حركة طالبان أن الحركة عرضت اليوم الأربعاء، الحوار على الحكومة الأفغانية السابقة، لضمان شعورها بالأمان‎ تجاه الحركة.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن ”أعضاء الحركة سيشاركون في حوار سلمي مع مسؤولي الحكومة الأفغانية السابقين لضمان شعورهم بالأمان‎“.

وأضاف المسؤول بالحركة أن ”العالم سيرى بالتدريج كل قادة حركة طالبان، ولن يكون هناك أي تخف أو سرية‎، على النقيض مما كان الحال عليه قبل 20 عاما، عندما كان قادة الحركة يعيشون بشكل كبير في أماكن سرية، وأن على أعضاء الحركة ألا يحتفلوا ليثبتوا تفوقهم، فالنصر ملك لأفغانستان“.

من جانب آخر، بين المسؤول أن: ”أي شكوى يتقدم بها مدنيون ضد أي عضو من أعضاء حركة طالبان، سيتم التحقيق بها سريعا“. وأضاف أن على ”المدنيين أن يسلموا أسلحتهم وذخيرتهم“.

وكانت حركة طالبان قد أعلنت انتهاء الحرب في أفغانستان بعد سيطرتها على القصر الرئاسي في العاصمة كابول مع رحيل القوات الأجنبية التي تقودها الولايات المتحدة، ومسارعة الدول الغربية لإجلاء مواطنيها على وجه السرعة من البلاد.