إجلاء نحو 1100 أمريكي من أفغانستان الثلاثاء

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

تمكن الجيش الامريكي من إجلاء، أمس الثلاثاء، نحو 1100 من الأمريكيين والمقيمين الدائمين في الولايات المتحدة وأسرهم من أفغانستان، بحسب ما ذكره مسؤول بالبيت الأبيض.

وقال المسؤول في بيان: “والآن بعد أن استقرينا على وتيرة، نتوقع أن تزداد هذه الأرقام”.

واستولت حركة “طالبان” على البلاد يوم الأحد وأعلنت “انتهاء الحرب” في أفغانستان، بينما غادر الرئيس أشرف غني الأراضي الأفغانية.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، قد أعلن أن الولايات المتحدة أتمّت سحب جميع موظفي سفارتها من العاصمة الأفغانية كابل.

وأوضح برايس في إيجاز صحفي أن “الموظفين الدبلوماسيين المتبقين يساعدون في إجلاء المواطنين الأمريكيين والحلفاء الأفغان”.

وأضاف أن السفير الأمريكي السابق لدى أفغانستان جون باس كان متوجها أيضا إلى كابل اليوم الثلاثاء للمساعدة في عملية الإجلاء.