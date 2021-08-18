ماكرون اشترط عدم دعوة الأسد لحضور قمة بغداد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 18 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 18 - أغسطس - 2021 9:19 صباحًا

اشترط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عدم دعوة رئيس النظام بشار الأسد لحضور قمة دول جوار العراق المقرر إقامتها نهاية الشهر الجاري، وفقا لما كشفه مصدر عراقي لقناة روسيا اليوم.

وقال المصدر، إن “المؤتمر جاء بفكرة عراقية فرنسية، وسيحضره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يدفع باتجاه أن تحضر قيادات الدول إلى بغداد”.

وأضاف أن “أحد شروط ماكرون لإنجاح المؤتمر، كان عدم دعوة الأسد إلى بغداد، فهو يرفض الجلوس معه”.

وأشار المصدر إلى أن “الحكومة العراقية اتفقت مع ماكرون في رأيه لعدم إحراج بقية القادة”.

وكتبت وزارة الخارجية العراقية في بيان يوم أمس: “تداولت بعض وسائل الإعلام، أن الحكومة العراقية قدمت دعوة للحكومة السورية، للمشاركة في اجتماع القمة لدول الجوار والمزمع عقده في نهاية الشهر الجاري في بغداد”.

وأضافت أن “الحكومة العراقية تؤكد أنها غير معنية بهذه الدعوة، وأن الدعوات الرسمية ترسل برسالة رسمية وباسم دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي، ولا يحق لأي طرف آخر أن يقدم الدعوة باسم الحكومة العراقية لذا اقتضى التوضيح”.

يذكر أن مصدرا عراقيا كشف الأسبوع الماضي لـRT عدم دعوة الحكومة العراقية للرئيس السوري بشار الأسد لحضور قمة قادة دول الجوار.