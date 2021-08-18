عاجل.. 7 قتلى جراء فيضانات ضربت أديس أبابا

محمد الفلاح - الأربعاء 18 أغسطس 2021

أعلنت لجنة مكافحة الحرائق والطوارئ والإنقاذ في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مقتل 7 أشخاص جراء الفيضانات التي ضربت العاصمة الثلاثاء.



وأوضحت اللجنة في بيان، الأربعاء، أن 7 أشخاص لقوا حتفهم في الفيضانات التي ضربت العاصمة جراء هطول أمطار غزيرة.

وفق بيان اللجنة، فإن العديد من السكان قد أخلوا منازلهم بسبب الفيضانات التي أحدثتها الأمطار، مشيرا إلى أن عددا من المصابين جرفتهم السيول يتلقون العلاج بمستشفيات أديس أبابا.

وذكرت اللجنة أن السلطات تقوم بأنشطة وقائية ومراقبة لحماية السكان من المخاطر المحتملة للفيضانات المفاجئة.

وضربت السيول، الثلاثاء، عدة مناطق متفرقة من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وأغرقت الفيضانات الشوارع بعد هطول أمطار غزيرة.

وتسببت السيول والأمطار الغزيرة في فيضانات مفاجئة أسفرت عن خسائر في الأرواح والممتلكات في عدة أحياء بالعاصمة أديس أبابا.