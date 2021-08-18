شكرا لقرائتكم خبر عن 8 آلاف إصابة جديدة بكورنا في ألمانيا خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الأربعاء أن عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا التي تم تسجيلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 8324 حالة، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وللمقارنة، بلغ عدد الإصابات الجديدة يوم الأربعاء الماضي 4996 إصابة. وكانت آخر مرة تسجل فيها ألمانيا عدد إصابات يزيد عن 8 آلاف في غضون 24 ساعة في 21 مايو الماضي.

وسجل المعهد 22 حالة وفاة جراء الفيروس في غضون 24 ساعة، مقابل 14 وفاة يوم الأربعاء الماضي.

وسجلت ألمانيا أعلى عدد إصابات يومية حتى الآن في 18 ديسمبر الماضي، بواقع 33 ألفا و777 إصابة، من بينها 3500 إصابة تم إضافتها على نحو متأخر. كما سجلت أعلى عدد وفيات يومية جراء الفيروس حتى الآن في 14 يناير الماضي بواقع 1244 حالة.

وواصل معدل انتشار المرض بين كل مئة ألف نسمة في غضون سبعة أيام اليوم الأربعاء ارتفاعه إلى 40.8 إصابة صعودا من 37.4 إصابة أمس الثلاثاء. وتم تسجيل أدنى معدل في 6 يوليو الماضي عند 94.9 إصابة، بينما تم تسجيل أعلى معدل في 22 ديسمبر الماضي بواقع197.6 إصابة.

وكان معدل الإصابة حتى الآن هو الأساس الذي تتخذ السلطات بناء عليه العديد من القيود لمواجهة الجائحة، وتأخذ السلطات أيضا معايير أخرى في الاعتبار، مثل نسب الدخول للمستشفيات.