'مراهق' يقتل والده في بغداد.. والسبب؟

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، القبض على "حدث اقدم" على قتل والده في العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعد حصول جريمة قتل ضمن قاطع مسؤولية مركز شرطة التهذيب التابع لقيادة شرطة بغداد وجه قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة بتشكيل فريق عمل متخصص برئاسة مدير قسم شرطة الصدر الأولى للتحقيق بالحادث والقاء القبض على المتهم".



وأضافت، انه "بعد ساعتين من البحث والتحري حامت الشكوك حول ابنه الحدث الذي يبلغ من العمر ١٤ عام ولدى تدقيق الادلة ومواجهته بها اعترف صراحة بقيامه بالجريمة وقيامه بقتل والده بسبب سوء معاملة والده له".

واشارت الوكالة الى، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القانون".

