طاقم تحكيم بحريني لقيادة مباراة منتخبنا أمام كوريا الجنوبية في التصفيات الآسيوية

وسيفتتحُ منتخبنا الوطني التصفيات الآسيوية بملاقاةِ منتخب كوريا الجنوبية في الثاني من أيلول / سبتمبر المقبل في المباراة التي ستقام على ستاد سيئول كأس العالم في العاصمة الكورية سيئول، ضمن مباريات المجموعة الأولى.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012