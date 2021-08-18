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طاقم تحكيم بحريني لقيادة مباراة منتخبنا أمام كوريا الجنوبية في التصفيات الآسيوية

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-08-18 | 09:12

طاقم تحكيم بحريني لقيادة مباراة منتخبنا أمام كوريا الجنوبية في التصفيات الآسيوية

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أعلنَ الاتحادُ الدوليّ لكرة القدم الطواقمَ التحكيمية التي ستقودُ مباريات الجولة الأولى للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وسيفتتحُ منتخبنا الوطني التصفيات الآسيوية بملاقاةِ منتخب كوريا الجنوبية في الثاني من أيلول / سبتمبر المقبل في المباراة التي ستقام على ستاد سيئول كأس العالم في العاصمة الكورية سيئول، ضمن مباريات المجموعة الأولى.

 

وسيقودُ مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب كوريا الجنوبية طاقمُ تحكيم بحريني بقيادة نواف عبد الله غياث شكرالله (حكم ساحة)، ومحمد جعفر محمد سلمان (حكماً مساعداً أول) وعبدالله صالح عبدالله (حكماً مساعداً ثانياً)، والسيرلانكي هيتيكامكانامغي كريشانثا ديلان بيريرا (حكماً رابعاً)، والأسترالي اناز هاكان (مقيّماً للحكام) والأوزبكي أريوڤ عليم (مشرفاً للمباراة).


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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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