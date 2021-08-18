الحكم بالإعدام شنقاً مرتين على مدان قام بجريمتي قتل مصلين في الزبير

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت محكمة جنايات البصرة بهيئتها الثانية، اليوم الاربعاء، حكما بالإعدام شنقا مرتين على مدان قام بجريمتي قتل لمصلين عند خروجهم من المسجد في قضاء الزبير بمحافظة البصرة وبدوافع إرهابية .

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "المحكمة أصدرت قرارها بالإعدام مرتين الأولى عن قيامه بالاشتراك مع متهمين مفرقة قضاياهم بإطلاق النار على المجني عليه الأول عند خروجه من جامع (المنتفج) في الزبير وحكما ثاني بالإعدام شنقا عن جريمة إطلاق النار على المجنى عليه الأخر عند خروجه من جامع البراك في منطقة الزبير وكلا الجريمتين بدوافع إرهابية"

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وأضاف البيان، أن "الحكم صدر استنادا لإحكام المادة الثانية / 1،3 وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".