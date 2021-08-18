أسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية العراقية ليوم الاربعاء.

وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، صباح اليوم 147800 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، وهو نفس السعر المسجل صباح امس الثلاثاء.

أما اسعار البيع والشراء استقرت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148250 دينارا عراقيا، بينما بلغ سعر الشراء 147250 دينارا لكل 100 دولار امريكي.