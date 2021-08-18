انت الان تتابع خبر فييرا يفجر مفاجأة بشأن قيادته فريق القوة الجوية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-08-18 | 08:45
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كشف البرازيلي جورفان فييرا المدير الفني السابق للمنتخب العراقي، حقيقة توليه تدريب فريق القوة الجوية خلال هذه الفترة.
وقال فييرا في تصريحات صحفية، "لا صحة لهذا تماما، ولم يتواصل معي أحد من القوة الجوية من أجل تدريب الفريق".
وأضاف: "فوجئت بنشر صورة لي عبر الصفحة الرسمية للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بأنه تم التعاقد معي لتدريب الفريق".
وتابع فييرا: "لكن لا أعرف لماذا تم نشر مثل هذا الكلام ولا أحد يقوم حتى بالاعتذار عن ذلك من المسؤولين عن النادي، وذلك ليس احترافيا".
وأضاف: "فوجئت بنشر صورة لي عبر الصفحة الرسمية للنادي على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بأنه تم التعاقد معي لتدريب الفريق".
وتابع فييرا: "لكن لا أعرف لماذا تم نشر مثل هذا الكلام ولا أحد يقوم حتى بالاعتذار عن ذلك من المسؤولين عن النادي، وذلك ليس احترافيا".
وفي وقت سابق من يوم الاحد الماضي أعلن نادي القوة الجوية، تسمية "فييرا" مدرباً للفريق.
وقال النادي في بيان، "تسمية البرازيلي جورفان فييرا مدربا لفريق القوة الجوية يساعده المدربان جبار هاشم وصادق سعدون مع الإبقاء على مدرب حراس المرمى هاشم خميس".
وأضاف أنه "سيتم الاستعانة بمدرب للياقة البدنية من الجنسية البرازيلية، فيما سيكون الكابتن علي زغير مديرا للفريق، فيما تم تسمية هيثم كاظم وماجد الساعدي كمشرفين للفريق".
وأضاف أنه "سيتم الاستعانة بمدرب للياقة البدنية من الجنسية البرازيلية، فيما سيكون الكابتن علي زغير مديرا للفريق، فيما تم تسمية هيثم كاظم وماجد الساعدي كمشرفين للفريق".
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