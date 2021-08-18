شكرا لقرائتكم خبر عن 300 رحلة شهريا و500 ألف سائح سنويا.. أرقام هامة عن السياحة الروسية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور عاطف عبداللطيف عضو جمعيتي مستثمري السياحة بجنوب سيناء ومرسى علم، إن نسب الحجوزات بفنادق جنوب سيناء والبحر الاحمر تتزايد بشكل يومي، متوقعا عودة معدلات السياحة الروسية الوافدة لمصر تدريجيا حتى تصل إلى ذروتها أكتوبر القادم.

ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول السياحة الروسية في مصر:

من المتوقع أن تتخطى رحلات الطيران الروسى إلى جنوب سيناء والبحر الأحمر 300 رحلة شهريا. عدد السياح الروس كان قبل 6 سنوات يصل إلى 3.2 مليون سائح روسي سنويا. من المنتظر حاليًا أن يصل عدد السياح الروس بنهاية 2021 من 400 إلى 500 ألف سائح روسي .

وكانت روسيا قد أعلنت قبل أسابيع بدء استئناف رحلات الطيران السياحي إلى المدن السياحية المصرية بعد توقف دام قرابة 6 سنوات.