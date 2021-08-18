المغرب يسجل9041 إصابة بكورونا و123 وفاة

محمد الفلاح - الأربعاء 18 أغسطس 2021

أعلنت المملكة المغربية أمس تسجيل 9041 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" و8589 حالة شفاء و123 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.



ونقلت (وكالة المغرب العربي للأنباء) عن وزارة الصحة المغربية قولها في بيان لها إن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 772 ألفا و394 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020 وعدد الوفيات إلى 11 ألفا و242 وفاة، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء 681 ألفا و705 حالات.