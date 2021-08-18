شكرا لقرائتكم خبر عن في يوم واحد.. أكثر من ألف وفاة بكورنا في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف إحصاء لوكالة الأنباء البريطانية "رويترز"، أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أكثر من ألف وفاة جديدة في يوم واحد بسبب كوفيد-19.

يشار إلى أن أمس الثلاثاء، أًصدر الدكتور سكوت جوتليب، الرئيس السابق لهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية FDA، تحذيرات من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 150% في أمريكا، مؤكدا أن كورونا سيصبح فيروسًا "مستوطنًا" في الولايات المتحدة نتيجة متغير دلتا.

وبحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أكد "جوتليب"، أن أعداد حالات كورونا تستمر في الارتفاع بجميع أنحاء الولايات المتحدة، مع احتدام الموجة الرابعة من الوباء.