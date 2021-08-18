شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: 28 إصابة جديدة بكورونا والوفيات 4636 حالة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، إن البلاد سجلت 28 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الثلاثاء، انخفاضا من 42 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة، أن ست حالات من الإصابات الجديدة، ناتجة عن عدوى محلية وهو نفس العدد الذي تم تسجيله في اليوم السابق.

ويبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا، في بر الصين الرئيسي حتى يوم الثلاثاء، 94500 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.