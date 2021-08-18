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الصين: 28 إصابة جديدة بكورونا والوفيات 4636 حالة

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الدمام - شريف احمد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، إن البلاد سجلت 28 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الثلاثاء، انخفاضا من 42 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة، أن ست حالات من الإصابات الجديدة، ناتجة عن عدوى محلية وهو نفس العدد الذي تم تسجيله في اليوم السابق.

ويبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس ، في بر الصين الرئيسي حتى يوم الثلاثاء، 94500 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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