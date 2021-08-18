شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزيلندا.. 6 إصابات جديدة بكورونا و«أردرن» تُوضح السبب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت نيوزيلندا ست حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، غداة دخولها في إغلاق مفاجئ في أعقاب رصد أول إصابة تنتقل داخليا منذ ما يقرب من ستة أشهر.

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن في مؤتمر صحفي إن الحالات الست الجديدة كلها مرتبطة بحالة في أوكلاند تم الإعلان عنها أمس الثلاثاء.

وحالة الثلاثاء هي أول إصابة بكورونا يتم اكتشافها في البلاد منذ 28 شباط/فبراير.

وقالت أردرن إن "العمل الذي يتعين علينا القيام به الآن هو معرفة كيف ومتى وصلت (الحالات) إلى هنا".