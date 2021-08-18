خبير يحدد متى سيصبح كورونا مرضا موسميا

وأضاف غوريلوف، الذي يشغل منصب نائب مدير معهد الأبحاث المركزي لعلم الأوبئة التابع لهيئة الفدرالية الروسية لحماية المستهلك "روس بوتريبنادزور": "عندما سيتم تحقيق مناعة القطيع، سيتغير هذا الفيروس بشكل أقل، لأنه يتحور فقط في الجسم الذي لا يملك مناعة".وأشار إلى أن مناعة القطيع، تعني وجود المناعة لدى 80 في المائة.

ونوه الخبير الروسي، بأن الفيروس يتغير باستمرار في الوقت الراهن، لذلك لا يمكن القول إنه تمت دراسته بشكل كامل ونهائي.

وأوضح غوريلوف، أن الفيروس من خلال طفراته الجديدة المستمرة، يكتسب خصائص جديدة على الدوام، وتصبح طفراته مختلفة عن بعضها البعض بشكل جوهري.

وخلص العالم إلى أنه حتى يتم تكوين مناعة القطيع، سيظل فيروس كورونا محور اهتمام.

