كريستيانو يكسر صمته ويرد بقوة على شائعات عودته لريال مدريد

كان أنشيلوتي نفى سعيه للتعاقد مع رونالدو، بعد العديد من التقارير التي ربطت عودة رونالدو بوجود المدرب الإيطالي، يوم الثلاثاء. موضحا أنه لم يطلب أو يخطط للتوقيع معه.

ونشر رونالدو نشر صورة له وهو يضع أصبعه السبابة على فمه، في إشارة إلى طلبه الكف نهائيا عن الحديث عن مستقبله مع يوفنتوس.



وكتب رونالدو مع الصورة،

"أي شخص يعرفني يدرك مدى تركيزي على عملي. كلام قليل وكثير من الأفعال، وهذا شعاري منذ بداية مسيرتي المهنية. ومع ذلك، في ضوء كل ما قيل وكُتب مؤخرا، لا بد لي من تحديد موقفي".

وأضاف أسطورة ريال مدريد السابق، "بعيدا عن عدم الاحترام لي كرجل وكلاعب، الطريقة العبثية التي يتم بها تغطية مستقبلي في وسائل الإعلام تَنمُ عن عدم احترام لجميع الأندية المذكورة في هذه الشائعات، وكذلك للاعبيها وموظفيها".



وأكد رونالدو، "لقد كتبت قصتي في ريال مدريد. وسُجلت بالكلمات والأرقام الجوائز والألقاب. إنها في متحف البيرنابيو وهي أيضا في أذهان كل مشجع للنادي".