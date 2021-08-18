منظمة "الصحة العالمية": كوريا الشمالية لم تسجل أية إصابة بكورونا حتى الآن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أظهر تقرير اليوم الأربعاء أن حوالي 36 ألف شخص خضعوا لاختبار فيروس كورونا المستجد في كوريا الشمالية حتى الآن لكن لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات بالفيروس.



ووفقاً للتقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية (WHO)، أجرت كوريا الشمالية الاختبارات التشخيصية لفيروس كورونا على 639 ساكنا في الفترة من 30 يوليو إلى 5 أغسطس، لكن كانت نتائج اختبارات جميعهم سلبية.

وبالتالي، فإن العدد التراكمي للخاضعين لاختبارات كورونا ارتفع إلى 35,947، لكن لم يتم الإبلاغ عن أي مصاب حتى الآن.

وكان من المقرر أن تتلقى كوريا الشمالية 1,992,000 جرعة من لقاحات كورونا عبر مشروع شراء لقاحات كوفيد-19 المشترك الدولي "كوفاكس"، لكن إمدادات اللقاحات لم تبدأ بعد.

ومنحت لجنة عقوبات كوريا الشمالية التابعة لمجلس الأمن الدولي مؤخرا منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إعفاء مشروع الدعم الصحي لكوريا الشمالية من العقوبات لمدة سنة إضافية.