مسؤول يؤكد بأن إجلاء 2200 دبلوماسي ومدني من أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قال مسؤول أمني غربي، إن أكثر من 2200 دبلوماسي ومدني تم إجلاؤهم حتى الآن على متن رحلات جوية عسكرية خارج كابول.



وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه لرويترز اليوم الأربعاء، أنه لم يتضح بعد متى ستستأنف الرحلات المدنية الجوية من كابول.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان مسؤول في البيت الأبيض، أن الجيش الأمريكي أجلى من أفغانستان حتى الثلاثاء أكثر من 3200 شخص، من بينهم 1100 شخص اليوم فقط.

وقال المسؤول طالباً عدم نشر اسمه "اليوم، أجلت الرحلات الجوية الأمريكية ما يقرب من 1100 شخص هم أمريكيون ومقيمون دائمون في الولايات المتحدة وعائلاتهم، وذلك على متن 13 رحلة جوية".

وأضاف أنّه بمعزل عن هؤلاء الأشخاص الـ3200، هناك حوالى ألفي لاجئ أفغاني جرى إجلاؤهم إلى الولايات المتّحدة حيث سيُقيمون بصورة دائمة.

وكان المسؤول في هيئة الأركان الأمريكية الجنرال هانك تايلور قال في تصريحات صحفية، إن ألف جندي أمريكي وصلوا ليل الإثنين-الثلاثاء إلى مطار كابول لتسريع وتيرة عمليات الإجلاء.

وأوضح الجنرال تايلور أنّ التعزيزات العسكرية التي يُفترض أن تتواصل في الأيام المقبلة، ستسمح بـ"تسريع" عمليات الإجلاء للتمكّن من إجراء رحلة كلّ ساعة.

وتابع إذا "عملنا بكامل طاقاتنا، نتوقّع مغادرة خمسة إلى تسعة آلاف شخص يومياً".