سعد الحريري يحمل إيران مسؤولية تعطيل الحكومة اللبنانية لأكثر من عام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

حمل زعيم تيار المستقبل في لبنان سعد الحريري إيران مسؤولية تعطيل الحكومة في بلاده لأكثر من عام.



وقال الحريري في سلسلة تغريدات على حسابه الرسمي على تويتر الثلاثاء، إن "استقالتي بعد 17 (أكتوبر) تشرين (الأول) صناعة لبنانية بامتياز معروفة الأسباب والظروف والأهداف. أما تعطيل ولادة الحكومة لأكثر من سنة فكان بالتأكيد صناعة إيرانية بامتياز".

وكان الحريري قد تقدم باستقالته في أعقاب موجة احتجاجات في البلاد قبل عامين أعلنت رفضها للنخب السياسية التقليدية ونادت بحكومة تكنوقراط لمعالجة تردي الأوضاع في البلاد.

وأضاف الحريري في تغريداته "المطلوب حكومة تتصالح مع اللبنانيين والمجتمع الدولي وليس استدراج لبنان الى مزيد من العزلة والاشتباك مع العرب والعالم".

ويلوم الحريري وغيره الزعامات اللبنانية إيران في سعيها عبر حزب الله على عزل لبنان عن محيطها العربي والدولي والزج به في صراعها مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار الحريري إلى أن بيان الرئيس نجيب ميقاتي (رئيس الحكومة المكلف) لسان حالنا جميعاً والعلاقة مع دولته أقوى من أن يتلاعب عليها المغرضون".

ويشير الحريري إلى تصريحات ميقاتي التي أعقبت مشاوراته اليوم الثلاثاء مع الرئيس ميشل عون حول التشكيل الحكومي.

وعسكت تصريحات ميقاتي وجود تفاهمات بشأن الحكومة ما يعني قرب الإعلان عنها بعد تعثر دام نحو عام.

والشهر الماضي، جرى تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة بعد فشل محاولتين لتأليفها، منذ استقالة حكومة حسان دياب إثر انفجار مرفأ بيروت في أغسطس /آب من العام الماضي.