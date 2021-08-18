زعيم المعارضة التركية ينتقد نظام أردوغان بسبب سياساته

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

حث زعيم المعارضة التركية كمال كيلتشدار أوغلو حكومة بلاده على سحب جميع قواتها ورجال الشرطة من أفغانستان على الفور.



وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري في تغريدة نشرها: "أنا أدعو الحكومة إلى سحب جنودنا ورجال الشرطة من أفغانستان.

تصريحات كيليتشدار أوغلو تأتي بعد سيطرة حركة طالبان على كابل وأغلب مناطق أفغانستان، ما تسبب في حالة من الذعر والفوضى في العاصمة.

وفي تصريحات سابقة، كان كيلتشدار أوغلو قد قال: "لن نضحي بقواتنا حيث فر الآخرون دون النظر إلى الوراء". وأضاف أن "الوعود الشخصية المقدمة على طاولات غير رسمية ليس لها أي صلاحية".

ولفت كيليتشدار أوغلو إلى أن الغرب سوف يتعامل على الأرجح مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "لتجنب خطر تدفق اللاجئين الجدد من أفغانستان" إلى أوروبا، ولذا فالغرب "يفضل فوزه في الانتخابات المقبلة" في تركيا.

وتابع: "لن نسمح بذلك. عليه أن يأخذ موافقة الشعب قبل المفاوضات مع الغرب، دعونا نذهب إلى صناديق الاقتراع".