شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زوجة مواطن مختطف بتركيا تؤكد أنه يتم تعذيبه.. وتكشف جرائم النظام التركي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 18 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت زوجة المواطن القيرغيزي صاحب الأصول التركية، أورهان إيناندي، الذي اختطفته المخابرات التركية من مقر إقامته في قيرغيزستان، في 6 يوليو الماضي، أنه يتم استجوابه تحت التعذيب الشديد.



جاء ذلك في تغريدة لها باللغة الإنجليزية، عبر حسباها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت فيها: «علمت أن زوجي أورهان إيناندي قد نُقل من السجن إلى مقر مكافحة الإرهاب في أنقرة. وقد تلقيت أنباءً عن استجوابه تحت التعذيب الشديد. أنا قلقة على صحته. الرجاء المساعدة!».

وسبق أن كشف موقع «تركيا الآن» اختطاف المخابرات التركية، لإيناندي من قيرغيزستان، وأجرى حوارًا مع زوجته، لتؤكد أن الاستخبارات التركية تتجسس على الأتراك في العديد من الدول، وقالت «نحن نتابع ذلك بشكل مستمر بكل حزن اتهام أشخاص أبرياء بممارسة القتل والإرهاب».