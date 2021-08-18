كورونا في 24 ساعة| 5 وفيات بمصر.. و31 مليون جنيه خسائر متوقعة بسبب القائمة الحمراء لبريطانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، ، الثلاثاء، خروج 199 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 234449 حتى اليوم.

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