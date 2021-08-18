مرشح رئاسي سابق بتركيا ينتقد بشدة الرئيس التركي ويفضح نظامه

انتقد المرشح الرئاسي السابق رئيس حزب وطن التركي، محرم إنجة، القصور العديدة وأسطول الطائرات الخاص بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في حين أن تركيا ليست بها طائرة إطفاء واحدة مسجلة.

وقال إنجة خلال خطابه في المؤتمر الإقليمي الأول لحزبه في إسطنبول: «إن الرئيس أردوغان له في كل مكان قصر، قصر في مدينة أخلاط، وقصر في مرماريس، وقصر في إسطنبول، وقصر في أنقرة..».

وأضاف بخصوص حرائق الغابات، وأسطول طائرات تركيا واليونان، موجهًا حديثه إلى الرئيس التركي: «إن اليونان تعتبر سدس تركيا، ولكنها بها 44 طائرة إطفاء، وهناك 20 طائرة هليكوبتر. وتركيا ليس بها طائرة إطفاء واحدة مسجلة. والرئيس أردوغان لديه أسطول مكون من 13 طائرة، عار عليك، عار عليك».

ووجه إنجة كلمة إلى من يؤيدون حزب العدالة والتنمية، وقال: «حكِّموا ضمائركم في الانتخابات يا إخواني، أسس الرجل لنفسه أسطولا، ولم يشتر طائرة إطفاء. يجب أن نفكر في ذلك. تلك الغابات ملكنا. لم تحترق أشجار الصنوبر فحسب؛ ألم ترَوا الحيوانات والطيور والحشرات محترقة، لقد احترق كبدنا وهو لديه قصر في كل مكان، والناس تغرق في الشوارع. ليذهب ولعك بالقصور إلى الجحيم!».