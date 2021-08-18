إحصائيات تكشف عن تراجع شعبية الرئيس التركي

محمد الفلاح - الأربعاء 18 أغسطس 2021

أثبت الإحصائيات أن التحالف الذي يضم حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه، حزب الحركة القومية اليميني المتطرف، سوف لن يحصل على نسبة تتعدى 33.7 % من أصوات الناخبين على مستوى البلاد في حالة إجراء الانتخابات العامة القادمة وذلك بحسب مسح أجرته شركة أكسوي للأبحاث.



وبحسب موقع "أحوال تركية" يُظهر الاستطلاع أيضاً، أن أصوات حزب العدالة والتنمية في الانتخابات العامة التي جرت في أغسطس (أب) 2021 بلغت 26.7 %، بينما حصل حزب الحركة القومية على 7 % فقط، أي أقل من عتبة الانتخابات في تركيا.

وعلماً أن عتبة الانتخابات في تركيا هو 10 %، مما يعني أنه إذا فشل الحزب في الحصول على 10 % من الأصوات الوطنية في الانتخابات العامة، فإنه يفقد فرصة التمثيل في البرلمان.

وأشار الموقع إلى أن تصويت حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية من المتوقع أن يصل إلى 33.7 % في الانتخابات المقبلة واما الأحزاب المكونة من تحالف الأمة المنافس - حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، والحزب الصالح وحزب السعادة الإسلامي من المتوقع ان يحصلوا مجتمعين على 36.8 % من مجموع الاصوات، مع حصول حزب الشعب الجمهوري على 24.5 % من الأصوات.

فيما يتوقع ان تبلغ نسبة اصوات حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد اذا ما استمر في العمل السياسي 8.9 %، بينما سيحقق حزب ديفا، بزعامة علي باباجان 2.1 % وحزب المستقبل - حركة سياسية أخرى انفصلت عن حزب العدالة والتنمية وأسسها رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو – من المتوقع ان يحصل على 1.2 % من الأصوات.