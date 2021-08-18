شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان عشرات المهاجرين في البحر قبالة ساحل موريتانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الثلاثاء، إن ما يصل إلى 47 شخصا، من بينهم ثلاثة أطفال، فُقدوا ويُعتقد أنهم لقوا حتفهم بعد أن تعرض محرك المركب الذي كانوا يستقلونه لأعطال وهو في الممر البحري بين إقليم الصحراء الغربية وجزر الكناري الإسبانية.

وقال سبعة ناجين أنقذهم خفر السواحل الموريتانيون إن المركب كان يقل 54 شخصا وإنه غادر مدينة العيون في إقليم الصحراء الغربية في الثالث من أغسطس قبل تعطل محركه.

وقال أبو بكر سيبو المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، وهي إحدى منظمات للأمم المتحدة: "نعمل مع السلطات الموريتانية للبحث عن جثث هؤلاء المهاجرين الذين ماتوا في طريقهم إلى جزر الكناري".