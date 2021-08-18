شكرا لقرائتكم خبر عن استسلام 190 عنصراً من جماعة بوكو حرام في نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استسلم 190 شخصاً من جماعة بوكو حرام الإرهابية لقوات الجيش النيجيري، بعد شنه لعمليات ضد الجماعة الإرهابية في مناطق متفرقة بولاية بورنو شمال غربي البلاد.

وشهدت ولاية بورنو خلال الشهر الأخير، استسلام أكثر من 1500 من عناصر "بوكو حرام" لقوات الجيش، بغرض الاستفادة من قانون العفو.

ومنذ عام 2009، أسفرت أعمال العنف التي نفذتها الجماعة الإرهابية "بوكو حرام" عن مقتل أكثر من 20 ألفاً، وتسببت في تشريد الملايين في نيجيريا.