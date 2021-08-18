شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تعلن حاجتها لـ 164.5 مليون دولار.. تعرف على السبب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناشدت وكالات الأمم المتحدة المجتمع الدولي، للحصول على مزيد من الدعم لمواصلة دعم ‏اللاجئين في إقليم تيغراي الإثيوبي.‏

وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة في بيان صحفي أمس، أنها بحاجة ماسة إلى مبلغ 27 مليون دولار، ‏بغرض مواصلة توفير المأوى الطارئ للنازحين داخلياً في إقليم تيغراي الإثيوبي، مشيرة إلى أن أكثر من ‏‏2.1 مليون شخص نزحوا داخلياً، فيما يتم إيواء العديد منهم في 116 موقعاً للنازحين داخلياً في المنطقة.‏

من جانبها أكدت مفوضية شؤون اللاجئين في بيان صحفي، حاجتها للحصول على أكثر من 164.5 مليون دولار ‏لمساعدة حوالي ثلاثة أرباع مليون شخص في تيغراي، ونحو 120 ألف لاجئ إثيوبي في السودان.‏

وأفادت أن المبلغ المطلوب سيكون في غالبيته لتوفير المأوى والمستلزمات المنزلية والحماية، بما ‏في ذلك دعم الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي داخل إقليم تيغراي.‏