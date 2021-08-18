شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الإعلانات المعفاة من الحصول على ترخيص وفقا للقانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهدف القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، للقضاء على عشوائية الإعلانات، ووضع أسس واشتراطات صارمة للحفاظ على المنظومة، والحفاظ على النسق الحضارى في نفس الوقت.

وفيما يلى نستعرض الإعلانات واللافتات المعفاة من الحصول على ترخيص وفقا للقانون...

يُعفي من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية:

- إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته.

- الإعـــلانات والبـــلاغات والنشـــرات وغــــيرها الصادرة من السلطـــة العـــامـــة أو التي يقضي بها القانون.

- اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات.

- اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.

وفي جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز، وفي حالـة مخالفة هـذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالـة الإعـلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلي ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة، وفي حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقة المخالف، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري.