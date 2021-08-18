محمد الفلاح - مصرع 15 حوثيا في كمين للجيش اليمني غرب مأرب

الأربعاء 18 أغسطس 2021

أعلن الجيش اليمني الثلاثاء، مقتل 15 من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة المشجح غرب محافظة مأرب.



وقال مصدر عسكري لمركز إعلام الجيش، إن 15 حوثيا قتلوا في كمين لقوات الجيش لمجاميع حوثية أثناء محاولتها التسلل إلى أحد المواقع العسكرية المتقدمة في جبهة المشجح.

وتتكبد مليشيات الحوثي خسائر كبيرة في محاولات هجومية فاشلة يتصدى لها الجيش اليمني في جبهات محافظات مأرب والجوف والبيضاء والساحل الغربي.

في هذه الأثناء، قام وزير الإعلام والثقافة معمر الإرياني، ورئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير بن عزير، بزيارة إلى الخطوط الأمامية لجبهة حويشان بالمنطقة العسكرية السادسة في محافظة الجوف.

وأشاد الإرياني بالملاحم التي يسطرها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وتحريرهم العديد من المواقع، من قبضة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وأكد أن الجيش سيحقق لليمنيين نصرهم الكبير ويستعيد الدولة، ويرفع عن كاهل أبناء الشعب جرائم وانتهاكات مليشيات الحوثي الإرهابية.

واعتبر الإرياني أن مليشيات الحوثي خطرا وجوديا على حاضر اليمن ومستقبله إذ لا يقل خطرها عن تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين، وأن الشعب اليمني يتوق للحظة الخلاص.

وثمن دعم ومساندة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، لليمن حكومة وشعب وجيش في معركة استعادة الدولة في كافة المجالات، مشيراً إلى أن هذا الدعم أفشل مشروع إيران التدميري في اليمن.

بدوره، أكد رئيس هيئة الأركان العامة اليمني أن العمليات العسكرية ضد المليشيات التابعة لإيران تسير وفقاً للخطط المرسومة وأن قوات الجيش الوطني مسنودة بتحالف دعم الشرعية تحقق تقدمات متتالية في مختلف الجبهات والميادين.

وأشاد بالإسناد الفاعل والمباشر من طيران تحالف دعم الشرعية للجيش الوطني خلال المعركة وإلحاقه خسائر كبيرة في مليشيات الحوثي الانقلابية في العتاد والأرواح.