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الأمم المتحدة تناشد المجتمع الدولي للحصول على مزيد من الدعم لمواصلة دعم اللاجئين في إقليم ‏تيغراي

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أحمد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 2:14 صباحًا, 18 أغسطس 2021 م

المناطق - وكالات

ناشدت وكالات الأمم المتحدة المجتمع الدولي للحصول على مزيد من الدعم لمواصلة دعم ‏اللاجئين في إقليم تيغراي الإثيوبي.‏
وأوضحت المنظمة الدولية للهجرة في بيان صحفي أمس، أنها بحاجة ماسة إلى مبلغ 27 مليون دولار ‏بغرض مواصلة توفير المأوى الطارئ للنازحين داخلياً في إقليم تيغراي الإثيوبي، مشيرة إلى أن أكثر من ‏‏2.1 مليون شخص نزحوا داخلياً ويتم إيواء العديد منهم في 116 موقعاً للنازحين داخلياً في المنطقة.‏
من جانبها أكدت مفوضية شؤون اللاجئين في بيان صحفي حاجتها للحصول على أكثر من 164.5 مليون دولار ‏لمساعدة حوالي ثلاثة أرباع مليون شخص في تيغراي ونحو 120 ألف لاجئ إثيوبي في السودان.‏
وأفادت أن المبلغ المطلوب سيكون في غالبيته لتوفير المأوى والمستلزمات المنزلية والحماية، بما ‏في ذلك دعم الناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي داخل إقليم تيغراي.‏

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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