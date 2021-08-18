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الخارجية الأمريكية تؤكد اكتمال إجلاء موظفي السفارة الأمريكية من كابول

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 2:01 صباحًا, 18 أغسطس 2021 م

المناطق - وكالات

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اكتمال إجلاء ‏موظفي السفارة من العاصمة الأفغانية كابول.‏
وقال برايس، خلال مؤتمر صحفي أمس : لقد أكملنا الآن الانسحاب من الوجود الدبلوماسي ‏الأساسي الذي نحتاجه، وفي هذا الوقت سيساعد جميع طاقم السفارة المتبقين، المغادرين من ‏أفغانستان.‏

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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