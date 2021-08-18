شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية تؤكد اكتمال إجلاء موظفي السفارة الأمريكية من كابول والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 2:01 صباحًا, 18 أغسطس 2021 م
المناطق - وكالات
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اكتمال إجلاء موظفي السفارة من العاصمة الأفغانية كابول.
وقال برايس، خلال مؤتمر صحفي أمس : لقد أكملنا الآن الانسحاب من الوجود الدبلوماسي الأساسي الذي نحتاجه، وفي هذا الوقت سيساعد جميع طاقم السفارة المتبقين، المغادرين من أفغانستان.