الخارجية الأمريكية تؤكد اكتمال إجلاء موظفي السفارة الأمريكية من كابول

المناطق - وكالات

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، اكتمال إجلاء ‏موظفي السفارة من العاصمة الأفغانية كابول.‏

وقال برايس، خلال مؤتمر صحفي أمس : لقد أكملنا الآن الانسحاب من الوجود الدبلوماسي ‏الأساسي الذي نحتاجه، وفي هذا الوقت سيساعد جميع طاقم السفارة المتبقين، المغادرين من ‏أفغانستان.‏