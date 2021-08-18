شكرا لقرائتكم خبر عن طالبان تطمئن العالم: لسنا كما كنا قبل عشرين عاما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد للمراسلين في كابول مساء أمس «أهنئ الشعب» على هذا النصر، فخر للأمة بأكملها، وأضاف «نعفو عن آلاف الجنود الذين حاربونا 20 عاما». كما أكد خلال مؤتمر صحفي عقده في كابول أمس إن الدولة التي يعتزمون إقامتها إسلامية، وقال «إن دولتنا إسلامية سواء قبل 20 عاما أم الآن، لكن هناك اختلافا هائلا بين ما نحن عليه الآن وما كنا عليه قبل 20 عاما». وأضاف: بعد تشكيل الحكومة، سنقرر شكل القوانين التي ستُقدم للشعب.

وأوضح أنه يمكن لوسائل الإعلام العمل في ضوء الإطار الثقافي للحركة. وقال: إن الوضع السائد في أفغانستان وضع عسكري، لكن كل شيء سيصبح أكثر وضوحا بعد تشكيل الحكومة.

وأعلن المتحدث باسم طالبان العفو عن المترجمين أو المتعاقدين الذين عملوا لصالح السلطات الأجنبية، ويقول إنه لن يكون هناك انتقام منهم.

4000 جندي

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أمس إن طائرات عسكرية وأخرى مدنية تقلع من مطار كابول وتهبط فيه.

وقال الميجر جنرال وليام تيلور من هيئة الأركان المشتركة إن أكثر من أربعة آلاف جندي أمريكي سيصلون بحلول نهاية اليوم، وإنه لم يحدث أي اشتباك مع حركة طالبان.

من جهته قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) جون كيربي أمس إن الولايات المتحدة ستعمل على إجلاء أكبر عدد ممكن من مواطنيها والمترجمين الأفغان في الأسابيع المقبلة، مضيفا إن الأمريكيين يمكنهم التوجه إلى مطار كابول مجددا.

وخلال سلسلة من المقابلات مع محطات تلفزيون أمريكية، قال كيربي إن الجيش الأمريكي يركز كلية على عمليات المطار وتأمينه.

وقال «نحن ملتزمون باستكمال الإجلاء على نحو آمن ومنظم، وببذل قصارى جهدنا لنقل أكبر عدد ممكن من مواطنينا الأمريكيين ومن المترجمين» الذين ساعدوا القوات الأمريكية.

الإجلاء مستمر

وقال إن من المعتقد أن ما بين خمسة وعشرة آلاف من المواطنين الأمريكيين لا يزالون في منطقة كابول، مضيفا إن الولايات المتحدة يمكنها نقل ما بين خمسة وتسعة آلاف من كابول يوميا.