شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير يمني يكشف أساليب استيلاء الحوثيين على المساعدات الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف تقرير حقوقي، القيود التي فرضها الانقلابيون على دخول المساعدات الإنسانية في اليمن، لافتا إلى أن ميليشيا الحوثي، تعمل على اعتقال وتخويف العاملين في المجال الإنساني، والاستيلاء غير القانوني على المساعدات الإنسانية.

وأصدرت مؤسسة «ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان» تقريرا جديدا بعنوان «أثر القيود على المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في اليمن»، أوضح أنه منذ سيطرة ميليشيا الحوثي على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014، وتلبية التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة لنداء رئيس الحكومة عبدربه منصور هادي لاستعادة الشرعية في مارس 2015، انعكست ظروف اختطاف ذراع إيران للسلطة على الغالبية العظمى من اليمنيين وفي مقدمتهم المدنيون من النساء والأطفال.

معاناة اليمنيين

ولفت التقرير إلى أن ما سبق هو ما جعل أكثر من 24 مليون شخص، أي أكثر من 80% من السكان في حاجة إلى المساعدات الإنسانية وكل شكل من أشكال الحماية، سواء كانت مساعدات طبية أو غذائية، أو غير ذلك من المساعدات المختلفة، كما يوجد 14.4 مليون في حاجة ماسة لهذه المساعدات.

وأكد التقرير أن المساعدات الإنسانية التي تشرف عليها المنظمات الإنسانية والهيئات الأممية واجهت عراقيل وعقبات لا حصر لها في سبيل وصولها إلى الفئات المُستحقة والمتضررة من آثار النزاع المسلح، خاصة في صنعاء وفي المحافظات الشمالية الذي يُسيطر عليها الحوثيون، ما أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين اليمنيين؛ بسبب استيلاء الحوثيين على طيف واسع من هذه المساعدات، بجانب القيود التي تفرضها على عمل المنظمات الإنسانية في صنعاء وفي المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وقال التقرير: تسبب ذلك في تخفيض وإيقاف 15 برنامجاً إنسانياً للمساعدات الإنسانية في اليمن في وقت سابق، بسبب نقص التمويل، الناجم عن العقبات التي تواجه المساعدات الإنسانية، وأصبح مصير 30 برنامجا آخر رهن تخلي الحوثيين عن القيود الذي وضعوها للسيطرة على المساعدات الإنسانية.

وأشار التقرير إلى أنه بجانب القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى اليمن، استولت ميليشيا الحوثي على كميات هائلة من المساعدات التي سُمح بدخولها، وهو ما نجم عنه عدم وصول هذه المساعدات إلى مستحقيها، وبالتبعية كان لذلك تأثير على اليمنيين فأدت عمليات الاستيلاء على انعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى تدهور النظام الصحي في اليمن.

القانون الإنساني

وفي هذا السياق، صرح أيمن عقيل رئيس مؤسسة «ماعت»، بأن القانون الإنساني الدولي، يمنح المدنيين في النزاعات المسلحة، الحق في الحماية، والحصول على المساعدات الإنسانية أثناء الحرب، ويمنع أطراف النزاع من وضع العوائق والعراقيل ضد عمليات الإغاثة، ويحث أطراف النزاع سواء من الدول وغيرها من الجماعات الفاعلة من غير الدول، على تقديم المساعدة المحايدة السريعة ودون عقبات، وتسهيل تمريرها للمدنيين الأشد احتياجا.

وأضاف عقيل: «إن الاحتياجات الإنسانية المطلوبة لليمن، قُدرت في العام المنصرم، بنحو 3.2 مليار دولار أمريكي، أضحي مطلوب منها 2.41 مليار دولار لتغطية الأنشطة الإنسانية في الفترة من يونيو إلى نهاية ديسمبر 2020، ولم يصل حتى هذه اللحظة إلى المنظمات والوكالات الإغاثية والهيئات الأممية سوي 588 مليون دولار فقط من بين 1.35 مليار دولار تعهدت بها الدول المشاركة في مؤتمر المانحين لليمن في 2 يونيو 2020 بالرياض، لكن حتى هذه التعهدات لم تكف لتغطية الاحتياجات الإنسانية الكاملة وفقا لخطة 2020 للاستجابة الإنسانية في اليمن، فكان هناك فجوة تمويلية تُقدر بمليار دولار على الأقل».

وقدرت خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2021 بمبلغ 3.85 مليار دولار أمريكي، جرى تمويل 43% منها فقط.

وقدمت المملكة العربية السعودية التعهد الأكبر بـ 430 مليون دولار، تليها ألمانيا بـ 244.80 مليون دولار، والإمارات العربية المتحدة بـ 230 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة بـ 191 مليون دولار، فالمملكة المتحدة 123.23 مليون دولار، فالمفوضية الأوروبية 116.28 مليون دولار.

الدعم السعودي

يشار إلى أنه منذ تدشين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قدم ما يزيد على 17 مليار دولار للشقيقة اليمن تنوعت بمجالات شتّى؛ منها التنموية ومساعدات لدعم الحكومة الشرعية، والبنك المركزي، إضافة لما يقارب 3.5 مليار دولار في المجال الإغاثي والإنساني.

وبالعودة لرئيس مؤسسة «ماعت»، يقول عقيل: إن هذه النقص في التمويل يُعزى إلى عدة أمور من بينها: عدم طمأنة المانحين بخصوص وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها في ظل القيود التي تفرضها ميليشيا الحوثي، وهو السبب الرئيسي لوقف الجهات المانحة تمويلهم لبعض البرامج الإنسانية والإغاثية في اليمن.

من جانبه، قال الباحث في مؤسسة «ماعت»، على محمد: إن ميليشيا الحوثي تضع طيفا واسعا من العراقيل أمام توزيع المساعدات الإنسانية من أجل التحكم في الفئات التي تصل إليها المساعدات، والمنظمات التي تقوم بتوزيعها، وتستخدم التجويع كسلام ضد المدنيين في النزاع المسلح باليمن، بما يتعارض مع المعاهدات والمواثيق الدولية، بما في ذلك أحكام ومبادئ القانون الدولي الإنساني.

وأضاف محمد «إن الحوثيين يقومون بعملية توجيه للمساعدات الإنسانية من خلال توزيع كميات هائلة من المساعدات التي تستولي عليها، على المقاتلين التابعين لها في جبهات القتال سواء ضد التحالف العربي لدعم الشرعية أو الجيش اليمني، كما تقوم بطرح كميات أخرى من المساعدات في السوق السوداء من أجل بيعها واستخدام عائدات هذه المساعدات في تمويل عمليات القتال المسلح، كما قامت ميليشيا الحوثي، بعمليات سرقة ونهب للمساعدات الإنسانية حتى في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد».