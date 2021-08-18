مقتل امرأة وإصابة العشرات.. تركيا تواصل انتهاكاتها بـ"الحسكة" السورية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مقتل امرأة وإصابة العشرات.. تركيا تواصل انتهاكاتها بـالحسكة السورية

الأربعاء 18 أغسطس 2021

الخليج 365

أعلنت وكالة الأنباء السورية، مساء الثلاثاء، مقتل امرأة وإصابة عدد من المدنيين بجروح جراء تصعيد الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين اعتداءاتهم بالقذائف المدفعية والصاروخية بريف الحسكة.



وقالت وكالة الأنباء السورية، إن قصفًا صاروخيًا مكثفًا بأكثر من 50 قذيفة نفذته قوات الاحتلال التركي والمجموعات الإرهابية على بلدة أبو راسين والقرى المحيطة منها قرية الدردارة بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وأوضحت أن القصف العنيف بالصواريخ والمدفعية للتجمعات السكانية من قبل قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها تسبب أيضا بتهجير عدد من الأسر من قراها وحالة من الذعر والهلع بين المدنيين على نطاق واسع.

واعتدت القوات التركية منذ أيام بالقذائف على قرى في محيط ناحية أبو راسين وذلك في إطار سياسة الضغط والترهيب التي تمارسها لإجبار المدنيين على ترك قراهم وبلداتهم.