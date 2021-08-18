شكرا لقرائتكم خبر عن كيف دعمت الدولة الاقتصاد وثقافة العمل الحر بين الشباب عن طريق "رواد 2030"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى الدولة المصرية إلى تطوير ودعم قطاع ريادة الأعمال والابتكار والعمل على زيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، بحيث تمثل المشروعات القائمة على المعرفة والابتكار الداعم الرئيسي للنمو الاقتصادي، لما لها من دور في دعم الانتاجية وزيادة القيمة المضافة والمساهمة في خلق فرص عمل، وكذا زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد، وبالتالي زيادة الصادرات، مما يكون له بالغ الأثر في عملية التحول التي يشهدها الاقتصاد المصري.

وكشفت وزارة التخطيط، أن مشروع رواد 2030 يساعد في نشر فكر ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر بين الشباب، فضلًا عن النهوض بالكفاءات الشابة بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة عن طريق خلق مجتمع علمي قادر على دعم ونشر فكر العمل الحر والابتكار.

ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول مشروع رواد 2030: