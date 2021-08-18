شكرا لقرائتكم خبر عن كيف دعمت الدولة الاقتصاد وثقافة العمل الحر بين الشباب عن طريق "رواد 2030"؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تسعى الدولة المصرية إلى تطوير ودعم قطاع ريادة الأعمال والابتكار والعمل على زيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، بحيث تمثل المشروعات القائمة على المعرفة والابتكار الداعم الرئيسي للنمو الاقتصادي، لما لها من دور في دعم الانتاجية وزيادة القيمة المضافة والمساهمة في خلق فرص عمل، وكذا زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد، وبالتالي زيادة الصادرات، مما يكون له بالغ الأثر في عملية التحول التي يشهدها الاقتصاد المصري.
وكشفت وزارة التخطيط، أن مشروع رواد 2030 يساعد في نشر فكر ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر بين الشباب، فضلًا عن النهوض بالكفاءات الشابة بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة عن طريق خلق مجتمع علمي قادر على دعم ونشر فكر العمل الحر والابتكار.
ونرصد فيما يلى عددا من الأرقام الهامة حول مشروع رواد 2030:
- تنفيذ 9 حاضنات أعمال وجاري الانتهاء من إنشاء 11 حاضنات جديدة بحيث يكون إجمالي الحاضنات 20 حاضنة بحلول عام 2022.
- مشروع رواد 2030 استطاع تنفيذ 29 مبادرة.
- المشروع وفر أكثر من 1.4 مليون فرصة عمل.
- المشروع وفر 614 فرصة احتضان منها مشروعات لا تزال في فترة الاحتضان.
- المشروع شارك في 70 فعالية وقام بـ31 شراكة مع جهات أخرى.
- حملة المليون ريادي تستهدف إنشاء 50 شركة ناشئة توفر الآلاف من فرص العمل.
- نتج عن حملة المليون ريادى ، منح ريادة الأعمال 700 مشروع وفرت 25 ألف فرصة عمل.
- إطلاق المشروع لعددٍ من الحملات، منها حملة "ابدأ مستقبلك مدارس" التوعوية وتم الوصول في المرحلة الأولى منها إلى أكثر من 300 ألف طالب في 27 محافظة.
- مشروع إبدأ مستقبلك مدارس وصل إلى ما يزيد عن 51 ألف طالب في 3 محافظات في المرحلة الثانية.
- المشروع وصل إلى أكثر من 25 ألف طالب جامعي وذلك في أكثر من 18 جامعة.